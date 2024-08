Das Zollernalb Klinikum steht vor einem bedeutenden Wendepunkt: Wegen der bundesweit geplanten Krankenhausreform werden die Strukturen an den beiden Standorten der Klinik in Albstadt und Balingen angepasst.

Mit der bundesweiten Krankenhausreform werden laut dem Bundesministerium für Gesundheit drei zentrale Ziele verfolgt: Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität, Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten sowie Entbürokratisierung.

In diesem Zusammenhang haben sich die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des Zollernalb Klinikums darauf verständigt,dass eine Strukturanpassung erforderlich ist, wie in einer Pressemitteilung mitgeteilt wird. Diese sieht die Bildung eines internistischen Schwerpunkts in Albstadt und die Konzentration aller operativen Fachgebiete in Balingen vor. Daraus resultiert die Verlagerung verschiedener Abteilung.

Erste Anfänge sind gemacht

Im Juli diesen Jahres erfolgte der erste sichtbare Umsetzungsschritt mit einem reibungslosen Umzug der Geriatrie nach Albstadt. In diesem Zusammenhang wurde die Geriatrie in eine Klinik für Altersmedizin umgewandelt.

Im September stehen nun die nächsten Umsetzungsschritte bevor. Diese Woche ist die Klinik für Gefäßmedizin bereits nach Balingen umgezogen. Nächste Woche werden die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie die Klinik für Thoraxchirurgie ebenfalls nach Balingen folgen. „Unser Ziel ist es, den Umzug so wenig Patienten wie möglich zumuten zu müssen“, heißt es in der Mitteilung. „Dies bedeutet nicht, dass wir unser Leistungsangebot wesentlich einschränken, sondern lediglich so organisieren, dass an den Umzugstagen nur wenige stationäre Patienten von dem Umzug betroffen sind.“

Räumliche Anpassungen

Patienten und deren Angehörige, die zu diesem Zeitpunkt stationär behandelt werden, würden rechtzeitig im Vorfeld informiert. In Vorbereitung auf diese Veränderungen seien am Standort Balingen verschiedene räumliche Anpassungen vorgenommen worden, wie beispielsweise die Inbetriebnahme des neuen CT.

Neu sei ebenfalls die zentrale Patientenanmeldung, welche sich im Foyer des Klinikgebäudes in Balingen befindet. Alle bereits vereinbarten Termine bleiben unverändert bestehen, ebenso wie die zuständigen Ansprechpartner und Kontaktdaten, informiert das Klinikum in der Mitteilung. An der zentralen Anmeldung erhalten alle Patienten weitere Informationen darüber, wo ihr Termin stattfindet. Die Sprechstundenräumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss. Für ausreichende Orientierung werde gesorgt.

Zu dieser Umstrukturierung gehört auch, dass zukünftig alle stationären Operationen in Balingen und alle ambulanten Operationen am Standort Albstadt durchführt werden. Dies bedeutet, dass im OP in Albstadt weiterhin Operationen stattfinden und der dortige Betrieb auf das Ambulante Operieren ausgerichtet wird. Das Ambulante Operieren in Albstadt startet am Montag, 7. Oktober.