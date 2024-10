1 Hans-Peter Bruch (von links), Uwe Markert, André Mihaljevic und Jonas Johannink Foto: Kauffmann

Das Zollernalb-Klinikum verabschiedet Chefarzt Uwe Markert in den Ruhestand und begrüßt André Mihaljevic und Jonas Johannink.









Eine neue Doppelspitze hat am 1. Oktober die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und endokrine Chirurgie übernommen. In der Schwelhalle in Frommern hatte zuvor eine besondere Veranstaltung des Zollernalb-Klinikums stattgefunden: Im Rahmen eines Aktionstags gab es ein vielfältiges Programm.