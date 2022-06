1 Abschied und Neuanfang in der Abteilung Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie (von links): Michael Bitzer, Günther-Martin Pauli, . Massimiliano Fusaro, Brigitta Bienstein und Gerhard Hinger. Foto: Schweizer

Mit Brigitta Bienstein ist am Mittwochabend im Zollernalb-Klinikum in Ebingen die Leiterin der Inneren Medizin, Kardiologie und Angologie verabschiedet – und ihr Nachfolger Massimiliano Fusaro begrüßt worden.















Albstadt-Ebingen - "Es ist heute ein historischer Moment, der am Zollernalb-Klinikum prägend sein wird", sagte Landrat Günther-Martin Pauli bei der Verabschiedung von Brigitta Bienstein. Als junger Kreisrat sei er mit beteiligt gewesen, Bienstein für das Klinikum Albstadt zu gewinnen. "Es war ein gegenseitiges Glück, dass wir einander gefunden haben", so der Landrat.

"Leuchtendes Vorbild"

Er attestierte Bienstein, als couragierte Chefärztin einen Leuchtturm und eine starke Säule aufgebaut zu haben. "Sie haben als Westfälin im weltoffenen Zollernalbkreis mit ihrem Fachwissen das Klinikum bereichert, Sie übergeben ein gut bestelltes Haus und waren immer ein leuchtendes Vorbild für viele", so Pauli anerkennend.

Medizinerin geht nicht ganz

Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer, erinnerte an den Beginn von Brigitta Bienstein am 1. Januar 2003 als erste Chefärztin am damaligen Ebinger Krankenhaus. Eineinhalb Jahre später sei mit dem Herzkatheterlabor eine wichtige Innovation vollzogen worden. "Sie hatten immer einen hohen Selbstanspruch, hohes persönliches Engagent und Innovationswillen", so Hinger. Bienstein habe die Innere Medizin als internistische Fachfrau entscheidend geprägt. Hinger hob hervor, dass das Klinikum Bienstein nach deren Entscheidung im vergangenen Herbst, sich aus der chefärztlichen Verantwortung zurückzuziehen, nicht ganz verlieren werde: Die Medizineriun werde auch künftig einen Tag in der Woche für ihre Patienten zur Verfügung stehen und weiter die ärtzliche Verantwortung im Labor tragen. "Unser gemeinsamer Weg geht weiter", so Hinger.

"Besondere Zäsur"

"Es gibt im Leben immer wieder wichtige Zäsuren, heute ist mit der Stabübergabe eine besondere Zäsur", meinte der Ärztliche Direktor Michael Bitzer. Er dankte Bienstein für die gemeinsame Zeit und vor allem für deren unglaublichen persönlichen Einsatz – mit Recht sei von der "Ära Bienstein" die Rede.

Stabwechsel zur richtigen Zeit

Bienstein selbst sagte mit einem Augenzwinkern, angesichts des Lobs und der Anerkennung sei sie fast schon bestrebt, ihre Kündigung zurückzunehmen. Sie habe einen wunderschönen Beruf ausüben dürfen und am Zollernalb-Klinikum eine erfüllende Zeit erlebt. Die medizinische Entwicklung gehe derweil immer weiter, deswegen komm der Stabwechsel zur richtigen Zeit.

Fusaro: "Trete in große Fußstapfen"

Ihr Nachfolger Massimiliano Fusaro, den der Kreistag im Februar zum neuen Chefarzt der Inneren Abteilung bestimmt hatte, sagte, seine ersten Tage am Klinikum seien sehr spannend gewesen. Er habe hervorragende Führungskräfte und extrem engagierte Kollegen angetroffen. Vor seinem Wechsel auf die Zollernalb war Fusaro unter anderem zehn Jahre lang am Herzzentrum München tätig. Er trete, das sei ihm bewusst, in "große Fußstapfen", sei aber sicher, dass das Team die neue Herausforderungen meistern werde. Sein Motto: "Immer positiv denken und gut miteinander umgehen."

