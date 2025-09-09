Zollernalb-Klinikum Albstadt: Was am Tag der offenen Tür alles geboten ist

Das Zollernalb-Klinikum in Ebingen veranstaltet am Sonntag, 14. September, einen Tag der offenen Tür. Man will den Albstädtern zeigen, was sich in jüngster Zeit alles getan hat.

Der Umstrukturierungsprozess des Zollernalb-Klinikums, in dessen Verlauf Chirurgie und Innere Medizin entflochten und die chirurgischen Abteilungen in Balingen, die internistischen in Albstadt konzentriert wurden, ist mit dem Umzug der Palliativmedizin nach Albstadt abgeschlossen – jetzt stellt das Albstädter Klinikum seine neuen Errungenschaften der Öffentlichkeit vor.

Da ist zum einen die Palliativmedizin, deren Umzug allerdings gar nicht Teil des Konzepts, sondern der Not geschuldet war: Eine gesetzliche Neuregelung, die noch auf den Bundesgesundheitsminister Lauterbach zurückgeht, sieht vor, dass bestimmte medizinische Leistungen, die miteinander im Zusammenhang stehen, nicht mehr als zwei Kilometer voneinander entfernt angeboten werden dürfen. Im Falle des Zollernalbklinikums bedeutete das: Die Balinger Notfallversorgung des Levels zwei bedurfte eines eigenen Linksherzkatheterplatzes; der Albstädter war zu weit entfernt.

Es kommt aufs Team an – nicht auf den Standort

Der Linksherzkatheterplatz wiederum brauchte Platz, und im ohnehin schon beengten Balinger Klinikum ließ sich der nur durch einen Umzug der Palliativmedizin nach Albstadt organisieren. Ein Verzicht auf das Level zwei war keine Option: Gerhard Hinger, der vorsitzende Geschäftsführer, ist finster entschlossen, keine Besitzstände preiszugeben: „Was wir verlieren, ist ein für alle Mal weg.“

Für die Palliativmediziner war der im Januar gefasste Beschluss „ein Schock“, wie Volker Damm, der Leitende Oberarzt, freimütig bekennt. Die Abteilung war über Jahre hinweg in Balingen konzipiert worden; das Team hatte seit 2023 erfolgreich zusammengearbeitet und sah sich nun aus dem Paradies vertrieben. Immerhin, nach einigem Nachdenken sagte man sich, dass es auf das Team ankomme und nicht auf den Standort. Damms Truppe besaß so viel inneren Zusammenhalt, dass die allermeisten bereit waren, etwaige weitere Anfahrten zum Arbeitsplatz in Kauf zu nehmen.

Auch ein Raum der Stille gehört zum Programm

Über 90 Prozent der Mannschaft haben den Umzug, der Ende Juli – anstandslos – über die Bühne ging, mitgemacht.

Sie sind am Ende auch nicht so hart gelandet, wie sie vielleicht befürchtet hatten: Sie wurden in der bisherigen Station für Privatpatienten im Erdgeschoss einquartiert, mit Blick nach Süden vom besonnten Balkon und allem, was schon die Balinger Station ausgezeichnet hatte: Raum der Stille sowie Aufenthaltsräume für Patienten und Angehörige. Die Gäste werden sich am Sonntag alles ansehen können, natürlich mit Ausnahme der belegten Krankenzimmer.

Mit Streuobst und dem Zoller im Hintergrund: ein Zimmer der neuen Albstädter Palliativstation Foto: Kistner

Stolz ist das Zollernalbklinikum auch auf die Aufwertung, welche seine Albstädter Kardiologie in jüngster Zeit erfahren hat: Der neue Chefarzt Rezo Jorbenadze versteht sich auf minimalinvasive Operationen an den Herzklappen – die hatte das Klinikum bisher nicht im Angebot. Hervorragend Klavier spielen kann er außerdem und wird am Tag der offenen Tür ein Konzert im Foyer geben.

Auch die anderen Kliniken des Hauses stellen ihre Angebote vor: In der „Stroke Unit“ können sich Besucher ihre Halsschlagadern sonografieren lassen, bei den allgemeinen Internisten den Blutzucker und in der Pneumologie die Sauerstoffsättigung messen lassen. Im Medizinischen Versorgungszentrum werden Impfpässe in Augenschein genommen und auf etwaige Lücken überprüft, und auch das größte menschliche Organ, die Haut, kommt zu seinem Recht: Zwar ist kein flächendeckender dermatologischer Check drin, aber wer irgendeine Auffälligkeit festgestellt hat, kann gern den Fachmann oder die Fachfrau fragen, was das sein könnte. Im Fokus steht ferner die Akademie, die Schule des Klinikums mit ihren 156 Ausbildungsplätzen für die dreijährige und 26 für die einjährige Pflegedienstausbildung.

Landrat und Oberbürgermeister kommen auch

Nicht zu vergessen: die Vorträge im Foyer, die der Eröffnung um 11 Uhr – mit von der Partie sind Landrat Günther-Martin Pauli und Oberbürgermeister Roland Tralmer – folgen.

Es geht unter anderem um Altersmedizin, minimalinvasive Herklappen-OPs, Arteriosklerose, Notfallmedizin, die Schlaganfallversorgung im Zollernalbkreis, die Folgen der Krankenhausreform und natürlich auch um Palliativmedizin. Was ist das überhaupt? – Oberarzt Damm wird es Interessierten nur zu gerne erklären.