Zollernalb-Klinikum Albstadt: Was am Tag der offenen Tür alles geboten ist

Das Zollernalb-Klinikum in Ebingen veranstaltet am Sonntag, 14. September, einen Tag der offenen Tür. Man will den Albstädtern zeigen, was sich in jüngster Zeit alles getan hat.
Der Umstrukturierungsprozess des Zollernalb-Klinikums, in dessen Verlauf Chirurgie und Innere Medizin entflochten und die chirurgischen Abteilungen in Balingen, die internistischen in Albstadt konzentriert wurden, ist mit dem Umzug der Palliativmedizin nach Albstadt abgeschlossen – jetzt stellt das Albstädter Klinikum seine neuen Errungenschaften der Öffentlichkeit vor.