Zollernalb-Kaserne Beginn der Corona-Impfungen im KIZ verschoben

Meßstetten - Das Ministerium für Soziales und Integration hat in Rücksprache mit Kommunalen Landesverbänden beschlossen, wegen Lieferengpässen den Start der Kreisimpfzentren um eine Woche auf den 22. Januar zu verschieben. Mit Unverständnis hat Landrat Günther-Martin Pauli reagiert, denn das Kreisimpfzentrum in Meßstetten sei betriebsbereit, das heißt, funktional sei alles hergerichtet und aufgebaut. In der kommenden Woche werde noch die entsprechende EDV-Ausstattung mit der Software vom Land erwartet.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und stehen in den Startlöchern", hält Pauli fest. "Die Verzögerungen sind nachvollziehbar, aber enttäuschend und ärgerlich zugleich. Umso mehr müssen wir darauf achten, dass die Mobilen Impfteams verstärkt hier im Zollernalbkreis zum Einsatz kommen."