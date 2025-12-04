Die Zollern Voices laden ein zu den „Sternstunden in der Kirche“. Das ist eine Gelegenheit, den Chor kennenzulernen, denn die Sängerinnen freuen sich über Verstärkung.
Mit warmen Klängen und besinnlichen Texten möchte der Frauenchor Zollern Voices am dritten Adventssonntag eine Oase der Ruhe schaffen. Unter der Leitung von Volker Bals präsentiert der Chor am Sonntag, 14. Dezember, sein Adventskonzert „Sternstunden in der Kirche“ in der evangelischen Christuskirche in Bisingen. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.