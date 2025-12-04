Die Zollern Voices laden ein zu den „Sternstunden in der Kirche“. Das ist eine Gelegenheit, den Chor kennenzulernen, denn die Sängerinnen freuen sich über Verstärkung.

Mit warmen Klängen und besinnlichen Texten möchte der Frauenchor Zollern Voices am dritten Adventssonntag eine Oase der Ruhe schaffen. Unter der Leitung von Volker Bals präsentiert der Chor am Sonntag, 14. Dezember, sein Adventskonzert „Sternstunden in der Kirche“ in der evangelischen Christuskirche in Bisingen. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

In der stimmungsvollen Kirche erwartet die Besucherinnen und Besucher ein rund einstündiges musikalisches Programm, das Traditionelles und Modernes verbindet. Auf dem Programm stehen unter anderem „Das Licht kommt in die Welt“, das schwungvolle „Ding Dong Merrily on High“ sowie der Weihnachtsklassiker „Feliz Navidad“.

Vorkenntnisse für das Singen im Chor sind nicht erforderlich

Auch einige adventliche Geschichten werden zu hören sein – kleine besinnliche Momente, die zum Innehalten einladen. Bei zwei bis drei Liedern darf zudem das Publikum selbst einstimmen und den Kirchenraum gemeinsam mit dem Chor zum Klingen bringen.

Die Zollern Voices sind ein reiner Frauenchor aus Bisingen, derzeit mit 17 Sängerinnen besetzt. Offenheit für neue Stimmen gehört für den Chor selbstverständlich dazu. „Die einzige Voraussetzung ist die Freude am Singen“, sagt Schriftführerin Maria Meißner. Viele Menschen hätten zuletzt in der Schule gesungen und später nie wieder die Gelegenheit dazu gefunden. Aber: „Singen kann jeder“, betont Meißner – und Hemmungen sind unnötig, denn musikalische Vorkenntnisse sind für eine Mitgliedschaft nicht erforderlich: „Man muss keine Singstunden nehmen.“ Besonders hilfreich sei das Singen in der Gruppe. Neue Sängerinnen werden inmitten des Chors platziert und können sich intuitiv an den Stimmen um sie herum orientieren.

Auch Kenntnisse im Notenlesen ist keine Pflicht. „Der Text reicht vollkommen aus“, erklärt Meißner. Die richtige Tonlage stelle sich durch das gemeinsame Singen meist ganz von selbst ein. Und bei englischen Liedtexten helfen sich die Sängerinnen gegenseitig.

Vorsitzende steht für Fragen zur Verfügung

Die Liedauswahl für das Adventskonzert wurde gemeinsam getroffen. Bereits seit Oktober proben die Zollern Voices für ihren Auftritt. Einmal wöchentlich kommen die Sängerinnen im Musiksaal der Realschule Bisingen zusammen, um am Auftritt zu feilen. Jede Probe beginnt mit einem Einsingen. Wer den Chor näher kennenlernen möchte, findet am Konzertabend eine sehr gute Gelegenheit dazu. Interessierte Frauen sind zudem jederzeit eingeladen, eine Probe zu besuchen. Weitere Informationen gibt es bei der Vorsitzenden Susanne Rager (Telefon 07476/1759, E-Mail: susanne.rager@vodafo nemail.de).

Mit ihrem Adventskonzert möchten die Zollern Voices ein Angebot machen, das in der Vorweihnachtszeit besonders wertvoll ist: eine Stunde des Innehaltens, des Hörens und des gemeinsamen Singens – eine kleine Auszeit vom Trubel des Alltags.