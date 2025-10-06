Zollern-Teams in der Landesliga: Remis in der Bizerba-Arena, Albstädter Erleichterung und Harthausener Frust

Sieg, Remis, Niederlage: Die drei Zollern-Teams in der Landesliga 3 hatten am Wochenende unterschiedliche Ergebnisse zu bieten. Besonders zufrieden war Albstadts Samed Akbaba.
Es war ein echter Kampf – und diesen meisterte der FC 07 Albstadt am Samstag mit Erfolg. „Der Untergrund war so tief und holprig, man konnte im Laufe der zweiten Halbzeit kaum noch einen Ball kontrolliert spielen, geschweige denn annehmen “, so Denis Mazrekaj nach Spielende. Soeben hatte das Team von Samed Akbaba den SSC Tübingen mit 3:1 niedergerungen.