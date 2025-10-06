Zollern-Teams in der Landesliga: Remis in der Bizerba-Arena, Albstädter Erleichterung und Harthausener Frust

Sieg, Remis, Niederlage: Die drei Zollern-Teams in der Landesliga 3 hatten am Wochenende unterschiedliche Ergebnisse zu bieten. Besonders zufrieden war Albstadts Samed Akbaba.

Es war ein echter Kampf – und diesen meisterte der FC 07 Albstadt am Samstag mit Erfolg. „Der Untergrund war so tief und holprig, man konnte im Laufe der zweiten Halbzeit kaum noch einen Ball kontrolliert spielen, geschweige denn annehmen “, so Denis Mazrekaj nach Spielende. Soeben hatte das Team von Samed Akbaba den SSC Tübingen mit 3:1 niedergerungen.

„Endlich haben wir uns heute belohnt, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir dürfen uns aber nicht darauf ausruhen und müssen und so schnell wie möglich auf das anstehende Spiel in Mühlheim konzentrieren“, blickte der Coach zugleich auch schon wieder nach vorne.

Harthausen geht unter

Eben jene Mühlheimer feierten mit dem 4:0-Erfolg beim TSV Harthausen/Scher den zweiten Saisonsieg und überholten das Aktepe-Team in der Tabelle. Der Spielertrainer erklärte reichlich bedient: „Wir sind uns einfach zu schade uns zu quälen und konsequent unser Spiel durchzuziehen. Wir mögen es einfach nicht zu leiden. Viele bei uns verstehen nicht, dass wir das aber tun müssen in dieser Liga.“

Spielort Bizerba-Arena

1:1 trennten sich die TSG Balingen II und VfL Nagold am Sonntag. Das Spiel fand im Stadion der TSG, also auf Rasen statt, was in den vergangenen Jahren eher eine Seltenheit für Spiele der Zweitvertretung war. Auf dem tiefen Platz wurde viel mit langen Bällen agiert.

Die TSG ging mit der ersten Aktion nach der Pause durch Mirhan Inan in Führung (46.), kassierte aber quasi im Gegenzug den Ausgleich durch Jan Beifuß (48.). TSG II-Coach Philipp Wolf sagte dazu: „Wenn wir nach dem 1:0 nicht gleich das 1:1 kassieren und vielleicht in Halbzeit eins schon mit einer unserer vielen Chancen in Führung gehen, dann hätten wir das Spiel früher auf unsere Seite ziehen können.“

In der Spitzengruppe dabei

„Nagold ist ein Topteam, im Pokal haben wir verloren, wenn wir also den Vergleich ziehen, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht “, so Wolf weiter. Durch diesen Punktgewinn steht die TSG nun mit 20 Punkten auf Rang drei der Landesliga, knapp hinter der Tabellenspitze, während der VfL mit 18 Zählern Platz fünf belegt.