Zollern-Duell im WFV-Pokal: Gewitter stoppt elf Straßberger und zehn Frommerner

1 Frühzeitig vom Platz ging es für die Akteure von Straßberg (Vordergrund) und Frommern. Foto: Kara

Die Partie in der dritten Runde des WFV-Pokals zwischen dem TSV Straßberg und TSV Frommern muss nach 15 Minuten beim Stand von 1:0 abgebrochen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.









Link kopiert



In der Anfangsphase hatten die Gastgeber zunächst mehr Ballbesitz und gingen schon früh in Führung: Straßberg klärte einen Eckball der Gäste und schaltete schnell um. Der Ball landete beim schnellen Connor Hertrich, der Richtung Tor marschierte und im Strafraum von Fatih Ezgin zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Marcel Eyth zögerte keine Sekunde, zeigte auf den Punkt und schickte Ezgin per Roter Karte schon nach acht Minuten zum Duschen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Leon Mathauer sicher zur 1:0-Führung.