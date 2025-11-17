Zollern-Clubs in der Landesliga: Lob vom Gegner, wenige Chancen und „zwei verlorene Punkte“

Nur die TSG Balingen II holt einen Punkt, während der TSV Harthausen und FC 07 Albstadt verlieren. Wir blicken auf den Spieltag zurück.
Einen Rückschlag musste der TSV Harthausen/Scher im Kampf um den Klassenerhalt mit der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Croatia Reutlingen hinnehmen. Die Gäste gingen bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung und profitierten dabei von einer Unstimmigkeit der Abwehr der Scher-Kicker nach einem langen Ball. „Wir haben das Spiel einfach nicht in den Griff bekommen und haben in der Halbzeit umgestellt“, sagt Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe.