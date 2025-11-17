Zollern-Clubs in der Landesliga: Lob vom Gegner, wenige Chancen und „zwei verlorene Punkte“

Nur die TSG Balingen II holt einen Punkt, während der TSV Harthausen und FC 07 Albstadt verlieren. Wir blicken auf den Spieltag zurück.

Einen Rückschlag musste der TSV Harthausen/Scher im Kampf um den Klassenerhalt mit der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Croatia Reutlingen hinnehmen. Die Gäste gingen bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung und profitierten dabei von einer Unstimmigkeit der Abwehr der Scher-Kicker nach einem langen Ball. „Wir haben das Spiel einfach nicht in den Griff bekommen und haben in der Halbzeit umgestellt“, sagt Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe.

Aber auch das fruchtete nur bedingt. „Echte Chancen hatten wir nicht“, gesteht Aktepe ein. So stand am Ende die elfte Pleite im 15. Spiel. „Eine ganz bittere Niederlage im Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt“, resümiert der Harthausener Coach.

Niederlage gegen Empfingen

Viel Lob, aber keine Punkte, bekam der FC 07 Albstadt im Spiel gegen Tabellenführer SG Empfingen. SG-Coach Alexander Eberhart, vor seinem Wirken in Empfingen lange Jahre Trainer der Nullsiebener, bescheinigte seinem Ex-Klub eine starke Leistung und sah die Hausherren sogar über weite Strecken als die bessere Mannschaft. „Albstadt hat das richtig gut gemacht. Es war auch fußballerisch ein guter Vortrag.“

Den Unterschied in dieser Partie machte Pascal Schoch. Der Empfinger Torjäger erlegte mit seinen Saisontreffern zwölf und 13 die Nullsiebener quasi im Alleingang. Beim 0:1 profitierte er von einem Aussetzer von Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba. „Das geht komplett auf meine Kappe und darf nicht passieren“, zeigte sich der Albstädter Übungsleiter selbstkritisch.

Immerhin einen Punkt holte die TSG Balingen II gegen Pfullingen. Oder waren es angesichts des Ausgleichstreffers in der 88. Minute eher zwei verlorene Zähler? „Wenn man die letzten 20 Minuten sieht definitiv. Es ist trotzdem eine harte Formulierung, aber vom Gefühl her kann man es unterschreiben“, erkannte Trainer Philipp Wolf. Wie schon bei der 1:2-Niederlage in der Vorwoche in Zimmern kassierte man einen späten Gegentreffer.

Topduell wartet

Tabellarisch ist man daher auf den 3. Rang zurückgefallen. Der Fokus der Balinger dürfte sich aber Spiel auf das Topspiel am Samstag (14.30 Uhr) bei der SG Empfingen richten. Es ist für Wolf das erstmalige Duell mit seinem Ex-Verein auf Pflichtspielebene.