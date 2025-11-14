Zollern-Alb-Bahn in Hechingen: Bahnübergänge – schließen oder sanieren?

Die Bahnübergänge in Hechingen im Verlauf der Zollern-Alb-Bahn entsprechen nicht dem Stand der Technik. Die Frage für den Ausbau für die Regionalstadtbahn: schließen oder sanieren?
In der zweiten Hälfte der 2030er-Jahre soll die Elektrifizierung der Zollern-Alb-Bahn abgeschlossen sein. Darüber informierte Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands Regionalstadtbahn, in der jüngsten Sitzung die Gemeinderäte. Vorab müssen Entscheidungen über die Infrastruktur im Schienenbereich getroffen werden, unter anderem wie es mit den fünf bestehenden Bahnübergängen auf Hechinger Gemarkung im Verlauf der Zollern-Alb-Bahn weitergeht.