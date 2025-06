Die Erneuerung der Stellwerkstechnik auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen soll bis Mitte Juli 2025 abgeschlossen sein, teilt die SWEG mit.

Durchgeführt werden die finalen Arbeiten zwischen Dienstag, 10. Juni, und Freitag, 18. Juli; in dieser Zeit fallen die Züge der Hohenzollerische Landesbahn auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Gammertingen und Hechingen aus.

Zwischen Hechingen, Burladingen und Gammertingen fahren Busse

Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen angeboten; diese halten in Hechingen am Bahnhof/ZOB an Steig sechs und in Gammertingen am Bahnhof/ZOB an Steig drei.

Für alle übrigen Halte gelten die Haltestellen der Buslinie 9: Schlatt B32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Starzeln B32/Höfle, Hausen B32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße und Rathaus, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße und Gammertingen Europastraße.

Die Mitfahrt in den Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte gestattet. In den Bussen werden keine Fahrscheine verkauft und keine Fahrräder befördert. Die detaillierten Fahrpläne sind auf den Websites www.sweg.de/zollernalb, www.efa-bw.de und www.bahn.de verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt die Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/180611.

Der Verkehr wird umgeleitet

Von den Arbeiten tangiert wird auch der Verkehr; zum Beispiel müssen mehrere Bahnübergänge zeitweise gesperrt werden. Etwaige Umleitungen sollen zeitnah ausgeschildert werden, heißt es.

Denn unter anderem wird es eine Inbetriebnahmephase geben, um die Einrichtungen und Funktionen der neuen Anlagen zu prüfen – auch innerhalb der Bahnhöfe sowie an den umgebauten Sicherungsanlagen der Bahnübergänge.