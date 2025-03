Zoll und Steuerfahndung: Kontrolle in Rottweil – Modegeschäfte und Schnellrestaurants im Visier

1 Der Zoll war in großem Stil in Rottweiler Läden unterwegs. Foto: Otto/Stratenschulte/Montage: Ganter

Eine großangelegte Kontrolle von Zoll und Steuerfahndung hat bei Rottweiler Händlern und Gastronomen für Aufsehen gesorgt. Jetzt werden Details zum Ergebnis bekannt.









Das Hauptzollamt Singen war an der bundesweiten Mindestlohnprüfung beteiligt und informiert jetzt über das Ergebnis der Kontrollen. Diese hatten in Rottweil für allerlei Gesprächsstoff gesorgt. Und nicht nur in Rottweil – im ganzen Landkreis und in den Kreisen Tuttlingen und Konstanz war die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) zugange.