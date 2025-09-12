Zoll stoppt Sendungen aus China: Agrarminister warnt vor Saatgut-Sendungen im Briefkasten

Immer wieder landen laut Behörden in Briefkästen Päckchen mit Saatgut - ohne, dass welches bestellt wurde. Baden-Württembergs Agrarminister rät zur Vorsicht und hat einen klaren Rat.
Wer in seinem Briefkasten Sendungen mit Saatgut findet, die er nicht bestellt hat, sollte aus Sicht von Agrarminister Peter Hauk äußerst vorsichtig sein. „Denn das Risiko, invasive Arten, Krankheiten oder Schadorganismen einzuschleppen, ist sehr hoch und bedeutet einen Angriff auf unsere Natur, deren Folgen nicht abschätzbar und meist unumkehrbar sind“, sagte der CDU-Politiker. Er rate deswegen auch, das Saatgut über den Restmüll zu entsorgen und es nicht auf den Kompost oder in die Biotonne zu geben, so Hauk.