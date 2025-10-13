Zoll stellt Schmuggler: 1000-Franken-Schuhe werden noch teurer

1 Bei Kontrollen in Zügen kommt regelmäßig Schmuggelware zum Vorschein. (Symbolfoto) Foto: Hauptzollamt Lörrach, Ein Paar edler Schuhe kommt seinen Besitzer noch teurer als es ohnehin war. Der Tourist war im Zug in eine Zollkontrolle geraten.







Link kopiert



Eine Routinekontrolle im Einreisezug in Höhe Müllheim endete für einen 48-Jährigen Thailänder mit einer kostspieligen Überraschung: Zollbeamte des Hauptzollamts Lörrach stellten bei dem aus Zürich kommenden Mann zwei hochwertige Sportschuhe im Wert von 1000 Schweizer Franken sicher. Auf die Frage nach anmeldepflichtigen Waren, Geschenken oder neuen Einkäufen hatte der Reisende zunächst alles verneint. Erst bei der Kontrolle seines Reisegepäcks kamen die neuen Schuhe zum Vorschein. Da die Sportschuhe nicht ordnungsgemäß angemeldet wurden, erhoben die Zöllner Einfuhrabgaben in Höhe von 415 Euro und leiteten ein Steuerstrafverfahren ein.