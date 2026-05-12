1 Der Zoll überwacht die internationalen Warensendungen. Foto: Jan Woitas/dpa Der deutsche Zoll muss wegen des E-Commerce-Booms immer mehr Pakete abfertigen. Wie die Sendungen kontrolliert werden - und wie die Behörde gestärkt werden soll.







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Leipzig - Die Paketflut im internationalen Onlinehandel führt beim deutschen Zoll zu einem deutlichen größeren Aufwand. Im vergangenen Jahr seien knapp 790 Millionen Warensendungen mit einem Wert von 1,4 Billionen Euro abgefertigt worden, teilte der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, bei der Vorstellung der Jahresbilanz auf dem Flughafen Leipzig/Halle mit. 2024 waren es noch 595 Millionen Sendungen im Wert von 1,3 Billionen Euro.