Zoll hat alle Hände voll zu tun: So fällt die Zollbilanz 2025 im Kreis Lörrach aus

Das Hauptzollamt Lörrach hat seine Statistik für das vergangene Jahr vorgestellt.
Einnahmen von rund 4,2 Milliarden Euro an Zöllen, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern hat das Hauptzollamt Lörrach im Jahr 2025 verbucht. Aus der Gesamtsumme entfielen 64 Millionen Euro – 87 Millionen im Vorjahr – auf die reinen Zolleinnahmen, welche an die Europäische Union abzuführen sind, und 3,9 Milliarden Euro - 4,2 Milliarden im Jahr 2024 - auf die Einfuhrumsatzsteuereinnahmen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Jahresbilanz hervorgeht.