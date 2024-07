Kinder in Deißlingen streiten – dann eskalieren die Eltern

Zwei Kinder in Deißlingen hatten einen handfesten Streit – als die Eltern dazukamen, wurde es noch schlimmer. Die Polizei musste gerufen werden.









Zu einem handfesten Streit zwischen zwei Familien ist es am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr in Deißlingen gekommen. Zunächst gerieten zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren in eine handfeste Streitigkeit.