Zoff um Zuschüsse: Kikripp in Not – und schuld daran sei die Stadt VS

„Wir haben nie Misswirtschaft betrieben“, betont Marius Neininger von der Kita Kikripp und wirft der VS-Stadtverwaltung unter OB Jürgen Roth vor, sie nehme „mir die Liquidität weg“.
Die Drohung steht seit Langem im Raum: Der Kikripp drohe eine Insolvenz. Und ja, sagt Prokurist Marius Neininger, „selbstverständlich“ wäre die Stadt dann schuld. Nur dank großzügiger Spenden könne sich die Einrichtung noch halten. „Wir planen gerade Tag für Tag“, man kämpfe, „dass das Herzensprojekt weitergehen kann“, doch Stand 17. November „reicht es uns nicht über den Monat“.