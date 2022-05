4 Für Rietheim empfiehlt der Perspektivplan ein gemeinsames Feuerwehrhaus mit Marbach. Foto: Screenshot/Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen Perspektivplan/Quelle: Stadtverwaltung

Der Perspektivplan rund um die Feuerwehr Villingen-Schwenningen lässt offenbar hinter den Kulissen die Emotionen hochkochen. Oberbürgermeister Jürgen Roth will in diesem Strudel sogar eine "Zeitungsente" ausgemacht haben.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Sondersitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses rund um den Perspektivplan zur Gefahrenabwehr und die Feuerwehr in Villingen-Schwenningen hatte gerade erst begonnen, dutzende Feuerwehrmitglieder aus der Gesamtstadt saßen gespannt in den Zuhörerreihen, da machte sich Oberbürgermeister Jürgen Roth auch gleich Luft.

"Mal wieder eine Zeitungsente"

In einem Zeitungsbericht sei von Fusionen und Plänen bezüglich der Abteilungsfeuerwehren Rietheim und Marbach zu lesen gewesen, die es so nicht gebe – "es handelt sich um nichts anderes als, mal wieder, eine Zeitungsente", bekräftigte das Stadtoberhaupt gleich mehrfach am Mittwochabend seinen Vorwurf an die Adresse der Redaktion des Schwarzwälder Boten.

Zwei Tage zuvor hatte der Schwarzwälder Bote getitelt: "Weshalb Investitionen von 30 Millionen Euro nötig sind" und in dem Artikel die Vorschläge aus dem neu erarbeiteten Perspektivplan aufgelistet. Mittendrin die Punkte des Anstoßes: "Strukturelle Veränderungen könnten darüber hinaus für die Abteilungen Rietheim und Marbach anstehen, die schon jetzt im Ausbildungsbereich eng verbunden sind. Angestrebt wird hier, aufgrund der derzeitigen angespannten räumlichen Situation in den Gerätehäusern, ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus."

Zeitungsente? Irritierte Blicke bei vereinzelten Stadträten – von der als jeweils "Erste Empfehlung" aufgelisteten Maßnahme hatten schließlich auch sie gelesen. Nicola Schurr (SPD) hakte während der Sitzung nach, warum der Oberbürgermeister von einer "Zeitungsente" spreche, wo doch genau das im Perspektivplan zu lesen sei. Beantwortet wurde diese Frage nicht.

OB beschäftigt seine Pressestelle

In Zeiten von Fake-News und Verschwörungstheorien wird nachgehakt, wenn der oberste Vertreter einer Kommune öffentlich von einer "Zeitungsente" spricht: "Auf welche Aussagen in unserem Artikel genau bezog sich Ihre Behauptung über die Zeitungsente?" Oberbürgermeister Jürgen Roth, den unsere Redaktion noch am Mittwochabend schriftlich um Stellungnahme bat, äußerte sich jedoch nicht persönlich zu dem Vorgang. Er habe "es an die Pressestelle weitergeleitet", erklärte er stattdessen. Pressesprecherin Oxana Zapf ihrerseits tat sich schwer mit der Beantwortung: "Wie Sie bereits wissen, ist Herr Roth im Urlaub, sodass ich ihn leider nicht erreichen kann. Die an ihn gerichteten Anfragen kann ich daher nicht beantworten."

Vermutlich seien die "Irritationen" aber entstanden durch die Aussage im Bereich, "angestrebt wird hier, aufgrund der derzeitigen angespannten räumlichen Situation in den Gerätehäusern, ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus". Eine "Zeitungsente" konnte nach dieser Feststellung von unserer Redaktion noch immer nicht entlarvt werden.

Wütende Schreiben von Feuerwehrleuten?

Wo aber "Zeitungsenten" zumindest gewittert werden, sind Emotionen oft nicht weit – kocht bei manchen Feuerwehrleuten in Villingen-Schwenningen angesichts der Empfehlungen des Perspektivplans möglicherweise die Stimmung hoch und wurde der Oberbürgermeister nach Erscheinen des Artikels mit einem Sturm der Entrüstung konfrontiert? Im Zwiegespräch mit unserer Redaktion zumindest erwähnte er wütende Schreiben von Feuerwehrleuten. Die Mär von der Zeitungsente dürfte sie kaum beruhigt haben. Wir hakten deshalb nach, wie die Vorschläge für die Feuerwehr der Zukunft bei ihnen angekommen sind.

Und tatsächlich dringt aus den Abteilungen angesichts einer möglichen Zusammenlegung der Abteilungen Unmut nach außen. Sowohl in Rietheim als auch in Marbach regt sich – trotz der guten Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich – gewisser Unmut, wie man unserer Redaktion berichtet. Während seitens der Pressestelle der Stadt zunächst betont wird, dass der Feuerwehrausschuss, darunter auch Vertreter der Abteilung Rietheim und Marbach, "dem Perspektivplan bei seiner Anhörung einstimmig zugestimmt" habe, dürften sich in den beiden VS-Ortsteilen bei diesem Thema dennoch die Geister scheiden.

Abteilungen wollen an Struktur nichts ändern

Denn was im Perspektivplan an anderer Stelle ebenso betont wird: In den Gesprächen mit den Abteilungsführungen sei betont worden, "dass an der bestehenden Struktur grundsätzlich nichts verändert werden sollte".

Jede Abteilung betone die hohe Verbundenheit mit dem eigenen Ortsteil, Feuerwehren seien grundsätzlich sehr traditionell. Und: "Die Verbundenheit zu ihren Bürgerinnen und Bürgern ist ein wichtiger Identifikationsfaktor und Motivation zugleich." In Marbach und Rietheim dürften deshalb die Alarmglocken geschrillt haben, als die Empfehlungen veröffentlicht wurden.

Jürgen Roths plötzliche Geburt einer Zeitungsente jedoch könnte Hoffnung schüren – vielleicht sind einige der Vorschläge im Perspektivplan so revolutionär, dass sie aktuell sogar im Rathaus noch als abstrus abgetan und deshalb niemals Wirklichkeit werden.