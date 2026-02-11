Zoff in der Kantorei: „Es gibt kein Happy End“

Trotz Protesten: Der evangelische Kirchengemeinderat Schramberg-Lauterbach hält an der Kündigung von Kantor Jan-Piet Knijff fest.
„Es gibt leider kein Happy End“, stellt Raphaële Jusufi-Girodet enttäuscht fest. Sie ist Mitglied der Kantorei der evangelischen Kirche und nahm am Dienstagabend an einem Informationsgespräch zur Causa Jan-Piet Knijff im Gemeindehaus teil. Der Kantor hatte in der vergangenen Woche überraschend seine Kündigung erhalten (wir berichteten). Überschrieben war der Abend mit dem Thema „Zukunft der Kirchenmusik Schramberg-Lauterbach – Entwicklung der Kantorei“.