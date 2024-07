1 Otakar Zoufaly hat auf eigenen Wunsch den Calwer Kreistag verlassen – kurz vor Ende der Legislaturperiode. Foto: CDU

Wenige Wochen vor Ende der Legislaturperiode hat Kreisrat Otakar Zoufaly seinen Austritt aus dem Calwer Kreistag beantragt.









Der neue Kreistag ist längst gewählt. Und der alte ist nur noch wenige Wochen in Amt und Würden. Und doch hat ein bisheriger Kreisrat noch in aller Form sein Ausscheiden aus dem alten Kreistag beantragt. Dabei handelt es sich um den in Neubulach wohnenden Mediziner Otakar Zoufaly.