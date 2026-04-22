Die Euregia ist ein ausrangiertes Fährschiff. 28 Jahre lang pendelte es zwischen Friedrichshafen und Romanshorn und war sogar ein ausgesprochenes Zeichen der gutnachbarlichen Beziehungen auf dem internationalen Gewässer. Je zur Hälfte hatten die SBS und die BSB die Fähre gekauft. 2024 wurde sie außer Dienst gestellt und ging für einen symbolischen Euro komplett in den Besitz der Schweizer über – mit der Maßgabe, fortan nur noch als Restaurant Verwendung zu finden. Jetzt aber soll die Euregia von Romanshorn aus wieder in See stechen. Als Discoschiff wurde sie gechartert, Ziel ist wieder Friedrichshafen, wo die Fähre Gäste aufnehmen und später wieder abliefern soll. Für die BSB ist das glatter Vertragsbruch.„Partyfahrten sind keine Liegendnutzung“, sagt der Geschäftsführer Norbert Reuter.