1 Badische und württembergische „Zöllner“ von der Gockelgilde, im Vordergrund Marc Wöbcke, kassieren in Zollhaus für den guten Zweck. Foto: Heinig

Für den guten Zweck wurden am Freitag an der Grenze zwischen Baden und Württemberg, in VS-Zollhaus, Autofahrer zur Kasse gebeten.









Es gab wieder Autolenker, die drehten auf der Straße um, andere hielten ihre Autofenster streng geschlossen.

Die meisten allerdings freuten sich am Freitag über die Zollaktion der Gockelgilde in Zollhaus und spendeten unter den Augen des „Königs von Württemberg“, Günter Zappe, und der Gilde-Vorsitzenden Melanie de Surmont für die Feldner Mühle in Villingen.

Bei Kaiserwetter

Nach zwei Jahren Zwangspause baten bei Kaiserwetter 16 Zöllner – je zur Hälfte „rote“ Badener und „blaue“ Württemberger – in zwei Schichten an einem authentischen Ort sechs Stunden lang um eine Spende.

Peter Metzger hat Original-Grenzstein

Anwohner Peter Metzger weist auf den originalen Grenzstein hin, der auf seinem Grundstück steht. Hier hat er auch einen ganzjährig stehenden Zollbaum installiert und eigens für die Aktion ein selbstgezimmertes Zollhäusle hingestellt.

Zappe thront auf Sessel

Daneben thronte König Zappe auf seinem Sessel, den ihm einst die Schwenninger Bauchenberghexen stifteten. Er hat’s verdient: seine Kellerbar stand den Zöllnern wie üblich zum Ausruhen, Aufwärmen und einem „Nowiesele“ zur Verfügung.

Erste Aktion 1995

Die Zollaktion wurde erstmals 1995 durchgeführt. Bis zu 3000 Euro habe man bisher dabei eingenommen, erzählt Melanie de Surmont. In den vergangenen beiden Jahren, als man online um Spenden bat, erreichte man rund die Hälfte.

2021 ging das Geld an die Sternenkinder und 2022 an die Christy-Brown-Schule. In diesem Jahr wird nun die Feldner Mühle bedacht. Zugleich, so de Surmont, nutzen die Zollhäuser ihre närrische Zollkontrolle dazu, auf den Durchgangsverkehr in dem kleinen Ort aufmerksam zu machen. Zwar bestehe hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h, „aber wir haben keine Gehwege“, gibt sie zu bedenken.