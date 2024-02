Neue Bohlen und ein stabiles Holzgeländer: Die Stadt Schramberg hat die Fußgängerbrücke, die einen direkten Zugang von der Schiltachstraße zu dem Gebäuden jenseits des Bachs ermöglicht, saniert.

Wer ins „Zodiak“ will, der kennt diese Brücke. Zwar gibt es in Höhe des Kaufland-Komplexes noch eine weitere Brücke, die auch für Fahrzeuge geeignet ist, – indes, es gibt keine öffentlichen Parkplätze jenseits der Schiltach – Fahrzeuge werden bei Konzerten in der Schiltachstraße abgestellt und es geht zu Fuß über die Holzbrücke in das Lokal.

Die Kosten belaufen sich auf 40 000 Euro für die Stadt Schramberg. Die Holztragekonstruktion, die noch aus dem letzten Jahrtausend stammt, konnte erhalten bleiben, ersetzt wurden lediglich eben Laufbohlen und Geländer in gleicher Holzart.

2023 bereits im Haushalt

Geplant war die Sanierung der Brücke laut dem städtischen Tiefbauchef Konrad Ginter bereits im vergangenen Jahr, allerdings hatte das beauftragte Unternehmen damals noch keine Kapazität frei, so dass sich die Maßnahme schob.