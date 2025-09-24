ZOB in Calw: Wann fahren die Aufzüge zu den Parkdecks wieder?

Eigentlich sollten im ZOB am Mittwoch zwei weitere Aufzüge in Betrieb gehen. Dann wäre das Parkhaus endlich wieder barrierefrei. Doch damit wird es nichts – erst einmal.
Das schlimmste Gefühl für Bahnreisende, die knapp dran sind und kurz vor Abfahrt ihres Zugs in den Calwer ZOB spurten: Zu sehen, wie sich die Tür des einzig verbliebenen Aufzugs schließt, und dieser Richtung Bahnsteig davonfährt. Denn so schnell dieser neue, flinke Lift ist, er muss doch erst zahlreiche Höhenmeter überwinden, bis er vom Bahnsteig der Kulturbahn wieder nach unten ins Erdgeschoss fahren kann.