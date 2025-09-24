ZOB in Calw: Wann fahren die Aufzüge zu den Parkdecks wieder?

Eigentlich sollten im ZOB am Mittwoch zwei weitere Aufzüge in Betrieb gehen. Dann wäre das Parkhaus endlich wieder barrierefrei. Doch damit wird es nichts – erst einmal.

Das schlimmste Gefühl für Bahnreisende, die knapp dran sind und kurz vor Abfahrt ihres Zugs in den Calwer ZOB spurten: Zu sehen, wie sich die Tür des einzig verbliebenen Aufzugs schließt, und dieser Richtung Bahnsteig davonfährt. Denn so schnell dieser neue, flinke Lift ist, er muss doch erst zahlreiche Höhenmeter überwinden, bis er vom Bahnsteig der Kulturbahn wieder nach unten ins Erdgeschoss fahren kann.

Weil die beiden anderen, älteren Fahrstühle nebenan seit der Inbetriebnahme des neuen Lifts Ende Januar außer Betrieb sind, bleibt nur eins: das Treppenhaus.

Der schnelle Lift hält nur am Bahnsteig

Das ist auch für all jene ein Autofahrer ein Problem, die im ZOB parken und nicht gut zu Fuß, mit Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind. Denn der schnelle Lift zum Bahnsteig hält nur dort und im Erdgeschoss. Bisher steuert er den Kulturbahnsteig an, ist die Hermann-Hesse-Bahn in Betrieb, wird er noch eine Etage höher fahren.

Was den Parkhaus-Nutzern nichts bringt. Denn die beiden Aufzüge, die die Parkdecks ansteuern, sind außer Betrieb. Wer parkt, der muss in jedem Fall Treppen laufen, um nach unten oder oben zu kommen.

Ein entsprechender Hinweis findet sich bereits an der Einfahrt zum Parkhaus, wie Tim Strobel, Leiter der Stabstelle Strategie und Projekte in der Stadtverwaltung erklärt. Tatsächlich: „Aufzüge zu den Parkdecks 1 – 3 außer Betrieb zum Bahnsteig frei“, heißt es dort. Für wen die nicht vorhandene Barrierefreiheit ein Problem ist, der kann an der Stelle noch umdrehen und sich ein anderes Parkhaus suchen.

„Glücklicherweise kam es bisher nur zu wenigen Komplikationen“, berichtet Strobel. Wer Hilfe benötige, der könne sich an das Parkhauspersonal der Stadtwerke wenden.

Auch anderswo fällt der Aufzug aus

Bald dürfte das nicht mehr nötig sein, denn nun gibt es gute Nachrichten. Die neuen Modelle sind eingebaut, erklärt Strobel, die beiden alten Fahrstühle also ersetzt. Deren Demontage hatte bereits in Kalenderwoche sieben, im Februar, begonnen. Dass es so lange dauert, bis die Nachfolger Fahrt aufnehmen, lag auch an Lieferschwierigkeiten bei den Türzargen.

Der Tipp der Stadt lautet während der Sperrung der Aufzüge, auf andere Calwer Parkhäuser auszuweichen – etwa im Kaufland und der Haggasse. Das Parkhaus Calwer Markt ist ebenfalls eine Möglichkeit. Allerdings kam es auch dort zeitweise zu Aufzugaussetzern.

„Die Stadtwerke geben an, dass der Aufzug zwischen Dienstag, 26. August, und Freitag, 29. August, zwei kleinere Ausfälle aufgrund technischer Störungen hatte“, teilt Tim Strobel auf Nachfrage mit. Das war es dann aber offenbar: „Der Aufzug im Parkhaus Calwer Markt ist wieder in Betrieb.“

Dasselbe wünschen sich die Stadtwerke als Betreiber für die beiden neuen Lifte im ZOB. Der TÜV hat sie bereits abgenommen, eigentlich hätten sie am Mittwochvormittag nach der Bauabnahme in Betrieb gehen sollen. Die Abnahme allerdings verzögert sich, und die Freigabe der neuen Aufzüge damit ebenfalls. Jetzt peilen die Stadtwerke den Freitagnachmittag an.

Bestenfalls gibt es ab dann drei Möglichkeiten, schnell zum Bahnsteig der Kulturbahn – und später zur Hesse-Bahn – zu gelangen. Und Autofahrer, die nicht gut zu Fuß sind, können das Parkhaus ZOB endlich wieder nutzen.