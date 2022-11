1 Die Fahrstühle im Calwer ZOB waren zeitweise beide ausgefallen. Foto: Klormann

Wer auf einen Fahrstuhl angewiesen ist, hatte es vor einigen Tagen am Calwer ZOB ziemlich schwer. Denn kurzzeitig standen beide Aufzüge still, die zu den Parkdecks und den Bahngleisen führen.















Calw - "Seit rund fünf Wochen ist nur ein Fahrstuhl in Betrieb, was in Stoßzeiten zu erheblichen Engpässen führt – hauptsächlich, wenn viele Mädchen und Jungen mittags zur Bahn wollen", meint dazu ein Leser des Schwarzwälder Boten, der im ZOB einen Dauerparkplatz gemietet hat. Vergangene Woche sei dann auch noch der zweite ausgefallen.

Was machen Frauen mit Kinderwagen?

"Gehbehinderte Menschen tun sich schwer. Ich habe heute Vormittag einen älteren Mann getroffen, der wirklich große Schwierigkeiten hatte und keuchend nach oben hechelte", berichtet der Leser. Und: "Was machen Frauen mit Kinderwagen? Die steigen aus dem Zug aus, nehmen das Kind in die eine Hand und den Kinderwagen in die andere und gehen über die Treppe nach unten. Ich möchte das nicht sehen. Der Weg andersrum ist noch blöder, weil es da steil bergauf geht."

Eine schwierige Situation – die indes auch bei der Stadt Calw bekannt ist. "Derzeit ist einer der beiden Aufzüge defekt", bestätigt Stefanie Schweigert, Pressesprecherin der Stadt Calw, auf Nachfrage. Bis dies behoben wird, dauere es aber noch ein wenig. "Die Ersatzteile für die notwendige Reparatur wurden uns auf Mitte/Ende Dezember zugesagt", berichtet Schweigert.

Besserung ist in Sicht

Der zweite Fahrstuhl sei vergangene Woche für eineinhalb Tage kurzfristig ausgefallen. Dieser konnte aber danach wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Neu, so meint unser Leser, sei das nicht. Immer wieder komme es zu wochenlangen Ausfällen von mindestens einem der Fahrstühle. Besserung dürfte aber bald in Sicht sein. Denn im kommenden Jahr, wenn der ZOB ohnehin in Teilen um- und ausgebaut wird, "werden beide Aufzüge im Zuge der Turmerhöhung und Anbindung an die Hermann-Hesse-Bahn ersetzt", kündigt die Pressesprecherin der Stadt an. Zusätzlich werde dann auch "ein dritter Expressaufzug zu den beiden Bahnsteigen installiert".