Zivilprozess: Tonnenweise Münzen verschwunden: Sicherheitsfirma verurteilt

Entdeckung in Ägypten Archäologen finden Grab eines unbekannten Pharaos

Archäologen haben in Ägypten nach dem Grab von Thutmosis II. in Luxor ein weiteres Pharaonengrab entdeckt. Diesmal in der Nekropole von Abydos. Das Grab liegt rund sieben Meter unter der Erde und ist gut 3600 Jahre alt.