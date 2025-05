Zitate aus Chat in Rottenburger Prozess: Die Todesdrohung kommt per WhatsApp

1 Sprachnachrichten sind in WhatsApp auf einem Smartphone zu sehen. Ein in Rottenburg angeklagter Mann soll Drohungen über den Messengerdienst versendet haben. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine nett gemeinte Einladung zum Abendessen endet in Rottenburg vor Gericht: Denn nach dem gemütlichen Essen gibt es plötzlich Faustschläge. Noch am nächsten Morgen soll der angeklagte Mann drohend mit einem Messer in der Küche gewartet haben.









Eigentlich sei er an dem Abend Ende Mai vergangenen Jahres nach der Arbeit schon sehr müde gewesen, berichtet der 33-jährige Anton am Amtsgericht in Rottenburg. Doch Amir, 25 Jahre (alle Namen geändert), den er wohl nur flüchtig kannte, habe mehrmals angerufen und ihn zum Abendessen eingeladen. Was nach dem Essen in der Wohnung geschieht, lässt sich nur verschwommen rekonstruieren. Stellen beide Männer gleichzeitig fest, dass sie von ihren Freundinnen betrogen wurden? Oder greift der Angeklagte wirklich ohne erkennbaren Grund an?