ZiSch steht für „Zeitung in der Schule“ und bedeutet, dass die Achtklässler über den Projektzeitraum von vier Wochen jeden Tag eine gedruckte Version des Schwarzwälder Boten erhalten.

In der Zeitung schmökern sie. Ebenso bringen sie sich auf den aktuellsten Stand. Es wird aber auch intensiv gearbeitet. Wie ist eine Zeitung eigentlich aufgebaut? Was sind Ressorts? Wie „funktioniert“ eine Zeitung? Und wie entsteht eine Zeitung?

Beim täglichen Lesen der Zeitung wird sich fleißig über die behandelten Themen ausgetauscht: Was passiert gerade in der Welt – politisch, sozial? Welche Neuigkeiten gibt es in der Region? Welche Veranstaltungen stehen an?

Von Deutsch bis Kunst

Das ZiSch-Projekt ist hierbei keinesfalls nur an den Deutschunterricht gekoppelt. So wird das Weltgeschehen beispielsweise in Gemeinschaftskunde aufgegriffen. Und sogar im Kunstunterricht wird mit der Zeitung gearbeitet – diese bietet nämlich auch kreative und künstlerische Anlässe (natürlich erst, nachdem man sie gelesen hat).

Projektbegleitend führen die Schüler eine ZiSch-Mappe, in der sie die für sie besonders interessanten Artikel sammeln und diese genauer untersuchen.

Jeden Tag werden die wichtigsten beziehungsweise spannendsten und besonders bewegenden Artikel an der ZiSch-Säule neben dem Sekretariat angebracht. So bleibt die ganze Schulgemeinschaft auf dem Laufenden.

Schüler schreiben Artikel

Auch werden die Jugendlichen selbst tätig und schreiben eigene Zeitungsartikel zu einem von ihnen je nach Interesse gewählten Themenbereich. Diese Artikel werden eingereicht. Und: Vielleicht schafft der ein oder andere Artikel es ja im Rahmen des Artikelwettbewerbs in die gedruckte Zeitung?