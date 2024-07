ZiSch im Kreis Rottweil: Klasse 6a gewinnt 400 Euro für die Klassenkasse

1 Die Schüler der Klasse 6a können stolz auf ihre Texte sein. Sie wurden mit beiden ZiSch-Preisen bedacht. Mit auf dem Bild sind Leonie Pfau vom Schwarzwälder Boten, Cathrin Stöhr von der Kreissparkasse und Lehrerin Linda Probst. Foto: Alt

Die Schüler der Deißlinger Aubert Schule haben den diesjährigen ZiSch-Preis gewonnen. Die Sechstklässler freuen sich über 400 Euro für die Klassenkasse.









Die Klasse 6a hatte zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Linda Probst an ZiSch, dem medienpädagogischen Projekt des Schwarzwälder Boten, teilgenommen. Seit vielen Jahren nehmen jedes Jahr hunderte Schüler in den Schulen im Kreis Rottweil daran teil und kombinieren Unterricht mit der Lust am Lesen, der Neugier auf aktuelle Themen und Bildung in Sachen Sprache, Recherche und Medienkompetenz. Und in Deißlingen waren die Schüler in diesem Jahr besonders fleißig.