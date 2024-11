„ZiSCH“an der ABA Zollernschule: Einer liebt das Wetter, ein anderer den Sport

Das Projekt Zeitung in der Schule, kurz „ZiSCH“, geht in die nächste Runde. Teilnehmer ist diesmal eine Klasse der ABA Zollernschule am Standort Balingen. Ein Besuch der Redaktion bei den Zehntklässlern kürzlich zeigte: Tolle Fragen rund um Papierrollen, Nachrichten – und sogar Löcher – gibt es richtig viele.