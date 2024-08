Zirkuskunst in Schömberg

1 Spektakulär kommt die Feuershow der Fakire daher. Foto: Carsten Knöller

Kinder trainierten eifrig ihre Kunststücke, um bei zwei Vorstellungen Eltern und Freunden ihr Können zu präsentieren.









Endlich war es wieder so weit. Zum achten Mal durften Kinder von sechs bis 13 Jahren an sechs Tagen Zirkusluft schnuppern und sich selbst an zwei aus acht Disziplinen versuchen.