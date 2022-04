Volle Praxen Ärzte in Villingen und Umgebung sprechen vom Frustfaktor

Die Mutter, die für ihr Kind nur in der Schweiz einen Arzt fand, Ärztinnen, die täglich Patienten abweisen müssen, Politiker, die derzeit am Problem Corona nicht vorbeikommen und ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), der keine Hoffnung auf Besserung macht – trotzdem war die Podiumsdiskussion über den Ärztemangel in VS ein Erfolg.