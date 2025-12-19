Zirkus-Show im Europa-Park: Beschuldigte Hundetrainer weist Vorwürfe der Tierquälerei von sich

Nach der Anschuldigung, er habe seine Vierbeiner für eine Zirkus-Show im Europa-Park misshandelt, verteidigt der Dompteur seine Vorgehensweise.
„Wurden bei einer Zirkus-Show im Europa-Park Hunde misshandelt?“ Diese Schlagzeile machte am Mittwoch bundesweit die Runde. Wie berichtet, hat die Tierschutzorganisation Peta vor zwei Tagen Videos veröffentlicht, die Hundetrainer Wolfang Lauenburger unter anderem dabei zeigen sollen, wie er mit einem Seil auf die Vorderpfoten eines seiner Schützlinge einschlägt. Nun hat sich der Beschuldigte geäußert.