Zirkus-Projekt des Bildungszentrums: Seelbacher Schüler bieten herzerwärmende Show

1 Eine ganze Gruppe an Schülern zeigte Jonglagekünste mit Bällen. Foto: red

Sie waren Jongleure, Drahtseiltänzer und „Versteck-Clowns“: Seelbacher Schüler haben sich mit Zirkusaufführungen in die Ferien verabschiedet. Das Projekt sorgte nicht nur für gute Unterhaltung, sondern soll auch bei der Persönlichkeitsentwicklung helfen.









„Can’t stop the feeling“, schallt es aus den Lautsprechern im Zirkuszelt beim Seelbacher Sportplatz. Kurze Zeit später flitzen die Kinder in die Manege und zeigen eine Choreografie mit bunten Tüchern. Hunderte Zuschauer, darunter natürlich viele Familienmitglieder der Erst- bis Fünfklässler, lassen sich mitreißen und klatschen begeistert im Takt mit. Früh in der Show ist abzusehen: Das neue Zirkusprojekt des Geroldsecker Bildungszentrum ist ein voller Erfolg.