2 Sascha Melnjak ist froh, dass er mit seinem Zirkus nach zwei Jahren Zwangspause wieder auf Tournee gehen kann. Foto: Zieglwalner

Schwere Jahre liegen hinter ihnen, eine Zeit ohne Auftritte und das geliebte Leben auf Achse: Um so mehr brennen die Artisten des Zirkus Charles Knie jetzt, zurück in de Manege zu kommen und das Publikum in Bann zu ziehen – wie jetzt in Villingen.















VS-Villingen - Seine Zelte hat der Zirkus mit rund 90 Künstlern und Mitarbeitern seit Beginn der Woche auf dem Festplatz im Friedengrund aufgeschlagen. "2019 waren wir der letzte Zirkus, der vor dem Lockdown in Villingen aufgetreten ist, und jetzt sind wir der erste, der wieder live zu erleben ist", stellt Direktor Sascha Melnjak fest. Zwei Jahre ohne Tournee und ohne Weihnachtszirkus – das seien harte Zeiten gewesen.

Dabei habe 2020 so gut angefangen, erinnert er sich: Die Artisten und das Orchester standen für den Saisonstart in Northeim parat, die Zelte waren aufgebaut und alle fieberten der Premiere am Freitag, 13. März, entgegen. Und der machte seinem Namen alle Ehre: Am Morgen platzte die Nachricht herein, dass der Landkreis das Gastspiel wegen der Pandemie verbietet, erinnert sich Melnjak. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Zelte abzubrechen und die Truppe an den Standsitz in Einbeck mitzunehmen. Hatte er zunächst die Hoffnung, die Tour fortsetzen zu können, zerschlug sich diese immer wieder aufs Neue. Die Tänzer eines argentinischen Balletts aus Argentinien brachte er beispielsweise zur Erntezeit bei einem Erdbeer- und Spargelbauern unter, nach und nach konnten alle in ihre Heimat fahren.

Zeit mit Familie und Freunden verbracht

Der Magier Jidinis, der jetzt mit dem Zirkus Charles Knie unterwegs und mit seiner Show auf der ganzen Welt zuhause ist, ob in Las Vegas oder Macau, musste nach Frankreich zurück. Er nutzte die Zwangspause, um an seiner Revue zu feilen und genoss es, Zeit für die Familie und Freunde zu haben. Dass er Weihnachten zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder mit der Familie verbringen konnte, habe er genossen, gibt der Comedian César Dias aus Portugal zu. Seien die Feiertage doch eigentlich die Hauptsaion fürs Varieté. Aber er habe es vermisst, die Menschen zum Lachen zu bringen, und zum Glück nach einigen Monaten die Chance bekommen, in Fernsehshows wie "Das Supertalent" mitzuwirken.

Die Branche wechseln mussten die Tschechin Veronika Faltyny und ihr italienischer Mann Paolo Faltyny-Ernesto. Sie bediente zwölf Stunden in einer Pizzeria in Prag, während er bei der Post einen Job fand. Beide konnten nicht für ihre gemeinsame Rollschuhnummer trainieren, ihnen habe das Reisen und das enge Zusammenleben mit den Kindern gefehlt, erklärt Veronika Faltyny. "Das war eine depressive Zeit." Sie hätten fast aufgegeben und sich mit einem Marktstand selbstständig gemacht, um wenigstens gemeinsam zu arbeiten, bis im Januar der erlösende Anruf von Sascha Melnjak mit dem Angebot eines Engagements für 2022 kam.

Außergewöhnliche Szenerie mit Wasser sowie Licht- und Lasereffekten

Seit Anfang Juni ist die Artistin zum Auftakt jeder Vorstellung zu erleben: Hoch oben unter der Kuppel zeigt sie ihre Kunststücke inmitten von Wasserfontänen. Denn der Zirkus setzt dieses Jahr auf eine außergewöhnliche Szenerie mit Wasser, Licht- und Lasereffekten. "Das ist alles wie eine Märchenerzählung mit perfekten Details und ästhetisch umgesetzt", gerät Veronika Faltyny ins Schwärmen, auch wenn ihre Nummer in der Luft wegen der Rutschgefahr durch die Feuchtigkeit besonders gefährlich sei.

Dass er diese Manegen-Bühnenkonstruktion für zwei Jahre mieten konnte, ist für Melnjak ein Glücksfall. Eine Artistenfamilie habe dieses technische Meisterwerk entwickelt, bei dem die Zuschauer im Laufe einer Aufführung an die 100 000 Liter Wasser sehen, das mehrfach durch ein Auffangbecken läuft. Dieses Wasser transportiere ein Tanklaster von Station zu Station und sei lange verwendbar, tritt der Zirkusdirektor eventuellen Vorwürfen der Verschwendung entgegen.

Als zweites Standbein in Einbeck eine Familienattraktion geschaffen

Logistisch bringe das natürlich einen hohen Aufwand mit sich, statt bisher einen Tag benötige der Aufbau zwei Tage, allein diese Konstruktion fülle drei Lastwagen. Und für Tiere sei dieser Manegenboden nicht geeignet. So setzt sich das Programm der Tournee 2022/23 mit Ausnahme von Auftritten mit Hunden und Papageien aus Akrobatik, Magie und Comedy zusammen. Die anderen Vierbeiner sind die ganze Saison im Dauerquartier in Norddeutschland anzutreffen. Da hat Melnjak durch die Pandemie einige Projekte in Angriff genommen. Um sich und seine 17 festangestellten Mitarbeiter durch diese Zeiten zu bringen, hat er als zweites Standbein in Einbeck eine Familienattraktion mit Tierpark und Streichelzoo samt Biergarten geschaffen. Allerdings hätte er ohne staatliche Hilfe den Lockdown nicht überstanden, unterstreicht der Geschäftsführer. Der Neustart sei ebenfalls problematisch gewesen, weil die Saisonkräfte in andere Branchen abgewandert und neue Mitarbeiter schwer zu finden seien.

Steigende Energiepreise und fehlende Ersatzteile

Zudem bereiten ihm die steigenden Energiepreise und fehlende Ersatzteile Kopfzerbrechen. Den Eintritt habe er bislang kaum angehoben. "Bisher kommen wir noch gut über die Runden", sagt er. Und hofft, ganzen Familien weiter ein paar unvergessliche Stunden bereiten zu können. Seit der Premiere an Pfingsten sei das Publikum in jeder Stadt begeistert gewesen und habe das Spektakel mit stehenden Ovationen gefeiert. Faszinieren wollen er und sein Team auch die Zuschauer der zehn Vorstellungen ab diesem Mittwoch in Villingen und sie mit dem Wasserspektakel in eine andere Welt entführen.

Info: Vorstellungen

Manege frei heißt es ab diesem Mittwoch, 7. September, bis Sonntag, 11. September, auf dem Festplatz im Villinger Friedengrund. Die Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Zur Premiere am Mittwoch, 7. September, ab 16 Uhr gibt es eine Familienvorstellung für zwölf Euro pro Person auf allen Plätzen (Tribüne nummeriert 16 Euro und Loge 20 Euro). Karten gibt es im Vorverkauf unter www.zirkus-charles-knie.de und www.schwarzwaelder-bote.de/tickets sowie täglich ab 10 Uhr an der Zirkuskasse auf dem Festplatz. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 22 bis 38 Euro und für Kinder 17 bis 33 Euro.