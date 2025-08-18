Zirkus Knie in Donaueschingen: 40 Artisten aus 14 Ländern zeigen ihr Können

Der Zirkus Charles Knie gastiert für kurze Zeit auf der Gerbewies. Am Aufbau der Zeltstadt sind 100 Mitarbeiter beteiligt.
Auf dem Festplatz Gerbewies ist es am Montag hoch hergegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Etwa 50 Handwerker und Helfer stellten ein Zirkuszelt auf. Die beiden höchsten Masten sind 18 Meter hoch, dazwischen spannen sich riesige Planen. Seit Freitag laufen die Planungen rund um den Aufbau des Zirkus Charles Knie in Donaueschingen. Geschäftsführer und Zirkusdirektor Sascha Melnjak plaudert aus dem Nähkästchen: „Das hier ist nicht nur ein einziges Zelt, das ist ein ganzes Dorf.“