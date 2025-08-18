Zirkus Knie in Donaueschingen: 40 Artisten aus 14 Ländern zeigen ihr Können

Auf dem Festplatz Gerbewies ist es am Montag hoch hergegangen – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Etwa 50 Handwerker und Helfer stellten ein Zirkuszelt auf. Die beiden höchsten Masten sind 18 Meter hoch, dazwischen spannen sich riesige Planen. Seit Freitag laufen die Planungen rund um den Aufbau des Zirkus Charles Knie in Donaueschingen. Geschäftsführer und Zirkusdirektor Sascha Melnjak plaudert aus dem Nähkästchen: „Das hier ist nicht nur ein einziges Zelt, das ist ein ganzes Dorf.“

Über 40 Sattelauflieger befördern das Material

Während die Artisten und Mitarbeiter vor zwei Tagen noch in Rottweil waren, richtet sich das 100-köpfige Team nun auf der Gerbewies ein. Das Zelt und die Sitzeinrichtung für 1260 Personen, die Sound- und Lichttechnik sowie die große Wassermanege mit 300 Pumpen und 500 Lichteffekten müssen von Rottweil nach Donaueschingen bewegt und dort aufgebaut werden. 100 Mitarbeiter benötigen für ihren Transport jede Menge Platz. Über 40 Sattelauflieger befördern eine wahre Materialschlacht von Stadt zu Stadt. Doch mit jedem Handgriff und jedem der Sitze, die einzeln an die Manege geschraubt werden, steigt auch die Vorfreude. Zwar ist das Team um Melnjak jedes Jahr an bis zu 30 Standorten in ganz Deutschland, doch in den Süden kommen sie besonders gerne. „Das Publikum hier in Donaueschingen ist sehr dankbar und begeisterungsfähig.“

Besucher kommen sogar aus der Schweiz

Und da Donaueschingen eine gute Ausgangslage hat, kommt das Publikum erfahrungsgemäß auch aus der weitläufigen Region. „Von Tuttlingen, Freiburg, Villingen-Schwenningen oder sogar der Schweiz“, erzählt Melnjak. Das Ensemble besteht aus etwa 40 Profis aus 14 Ländern – darunter international preisgekrönte Artisten, Tänzerinnen, Sänger, Komiker und ein Show-Ballett. Ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen Produktion ist unter anderem die Dezhou Acrobatic Troupe aus China. „Hier waren viele gute Kontakte nach China notwendig“, so Melnjak. Denn generell sei es im Zirkus-Metier so, dass China äußerst selten chinesische Akrobaten für ein ganzjähriges Engagement entsende. Deshalb ist auch die Verständigung nicht so einfach, denn die chinesischen Akrobaten sprechen kein Englisch. „Die Übersetzungs-App ist in diesem Fall Gold wert“, so Melnjak lachend.

Unsere Empfehlung für Sie Zirkus Knie Manegenzauber und opulente Wassereffekte Der Zirkus Charles Knie kommt auf die Gerbewies in Donaueschingen. Chinesische Artisten bereichern diesmal das Ensemble.

Auf der Gerbewies finden von Dienstag, 19., bis Donnerstag, 21. August, täglich zwei Vorstellungen statt: um 16 und um 20 Uhr. Karten und mehr Informationen: www.zirkus-charles-knie.de