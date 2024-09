Zirkus Edmund Kaiser in Blumberg

1 Feuerspiele sind Teil der Show. Foto: Zirkus Edmund Kaiser /Timo Köppel

Der Zirkus Edmund Kaiser gastiert zehn Tage lang in Blumberg und präsentiert dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm.









Der Zirkus Edmund Kaiser gastiert von Freitag, 13. bis Sonntag, 22. September, in Blumberg. Das Programm in seiner Manege umfasst moderne Elemente, gepaart mit der klassischen Zirkuskunst, wie es in einer Presseinformation heißt.