2 Die Ästhetik und Kraft von Devin de Bianchi bei seinem Handstand-Act wird durch das umrahmende "Wasserspektakel" noch eindrucksvoller. Foto: Charles Knie

Nach zwei Stunden Programm hatte wohl jeder unter der Zirkuskuppel eine Gänsehaut: die Artisten, die ihren Auftritt nach zwei Coronajahren sichtlich genossen, und die Zuschauer, die soeben eine außergewöhnliche Show gesehen hatten und stehend applaudierten.















Link kopiert

VS-Villingen - Die erste Vorstellung von Zirkus Charles Knie am Mittwochnachmittag im Villinger Friedengrund war mit 1350 Menschen ausverkauft. Spannung und Vorfreude der kleinen und großen Zuschauer waren mit den Händen zu greifen.

Versierten Zirkusbesuchern fiel es indes sofort auf: Die Manege war nicht mit Sägemehl ausgestreut, sondern mit einer festen, gleichwohl an vielen Stellen gelöcherten Platte belegt. Bei der ersten Produktion nach Corona spielt bei Charles Knie das Element Wasser eine besondere Bedeutung und das wird gleich zu Beginn deutlich: durch Lichteffekte bunt werdendes Wasser wird in unzähligen Strahlen in die Höhe gedrückt, tanzt in bogenförmigen Vorhängen über die Bühne und "flutet alle Sinne". Immer wieder untermalt vom "Wasserspektakel" erhalten die Programmpunkte Zauberei, Dressur, Akrobatik und Jonglage ein ganz neuartiges und begeisterndes Erscheinungsbild.

Publikum hingerissen von den Artisten

Was am Mittwoch indes nicht die Leistungen der Zirkuskünstler in den Schatten zu stellen vermochte – im Gegenteil. Das Publikum war hingerissen von dem erst 16-jährigen Tschechen Jimmy, der fünf Tennisschläger gleichzeitig in der Luft hielt, angetan von Laura Urunova und ihren Papageien und Sittichen, die sich auch auf dem einen und anderen mutigen Gast niederließen und unendlich staunend über die Magic-Show der Jidinis, bei der junge Damen weg- und Motorräder herbeigezaubert wurden.

Man erlebte Lorenzo, den wohl biegsamsten Mann, der seinen Körper in eine Kiste mühelos in eine Kiste faltete und das Bogenschießen auch mit den Füßen beherrschte. Männer mit Muskeln dürfen im Zirkus nicht fehlen, und diesen Part übernahmen an den Strapaten das italienische Duo Devin und Davide. Dass er auch als Handartist eine Klasse für sich ist, zeigte Devin de Bianchi, stilecht auf einem Sockel für Götterstatuen. Veronika ließ die Hula-Hoop-Reifen um alle Körperteile kreisen und Laura ihre bunte, verspielte Hundeschar um ihre Beine.

Publikum ohne Perücke und rote Nase zum Lachen gebracht

Antipoden-Spiel heißt die Jonglage mit den Beinen, die Jan Navratil perfekt beherrscht. Atemlose Stille herrschte beim Weltrekord der Truppe Robles, bei der vier Männer und drei Frauen in drei Etagen über das Hochseil balancierten – der tosende Applaus danach belohnte das Wagnis. Heimlicher Star des Nachmittages war allerdings César Dias aus der neuen Clown-Generation, die ihr Publikum ohne Perücke und rote Nase zum Lachen bringt. Er durfte gar "Zugabe"-Rufe vernehmen.

INFO: Vorstellungen

Der Zirkus Charles Knie gastiert noch bis einschließlich Sonntag im Friedengrund mit täglich zwei Vorstellungen um 16 und 19.30 Uhr, Sonntag 11 und 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.zirkus-charles-knie.de und www.schwarzwaelder-bote.de/tickets sowie täglich ab 10 Uhr an der Zirkuskasse auf dem Festplatz. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 22 bis 38 Euro und für Kinder 17 bis 33 Euro.