Zirkus Charles Knie in Villingen: Nervenkitzel und große Emotionen machen die Premiere perfekt

Zirkus Charles Knie in Villingen

Die kolumbianische „Truppe Robles" geht bei der Premiere in Villingen aufs Ganze und überzeugt mit ihrer Hochseilakrobatik. Foto: Neß

Mit seinem neuen Programm feierte der Zirkus Charles Knie am Mittwoch in Villingen Premiere. Atemberaubende Akrobatik, Tanz und eine bunte Wassershow ließen das Publikum staunen. Beide Vorstellungen waren am Mittwoch restlos ausverkauft. Wir haben die Bilder von der Premiere.









Nervenkitzel, Emotionen, Tanz und Akrobatik, eingebettet in ein buntes Lichtermeer und jede Menge Wasser – bei der Premiere am Mittwochnachmittag in Villingen wurde der Zirkus Charles Knie für sein neues Programm „100 000 Liter Emotionen... wenn Wasser zur Show wird!“ gefeiert.