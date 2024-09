Zirkus Charles Knie in Villingen: Friedengrund verwandelt sich in ein Zirkusmeer

Friedengrund verwandelt sich in ein Zirkusmeer

Zirkus Charles Knie in Villingen

1 Wasser spielt bei der neuen Show vom Zirkus Charles Knie eine große Rolle. Das spiegelt sich auch in den bunten Kostümen der Artisten wieder, die Parallelen zur Unterwasserwelt schaffen. Ab 4. September ist das Spektakel vier Tage lang im Friedengrund zu sehen. Foto: Simone Neß

Talentierte Artisten, große Emotionen und eine atemberaubende Wassershow – das verspricht der Zirkus Charles Knie, der von 4. bis 8. September in Villingen gastiert. Für die Crew ist es ein Highlight, im Schwarzwald ihre Show präsentieren zu dürfen.









Schon am frühen Montagmorgen herrscht auf dem Festplatz Friedengrund in Villingen reges Treiben. Nach und nach fahren immer mehr Lastwagen die Straße herauf, einige von ihnen waren schon am Sonntagabend angereist. Von über 40 Sattelaufliegern wird Material entladen, ausgepackt und lässt nach und nach eine gigantische Zirkuskulisse entstehen. Nur wenige Stunden später steht das rot-weiß gestreifte Zirkuszelt auf dem Festplatz mit der Aufschrift „Charles Knie“.