Zirkus Charles Knie in Rottweil: Akrobatik, Lichter und 100 Tonnen Wasser

40 Artisten aus aller Welt, 500 Lichteffekte und 100 000 Liter Wasser – der Zirkus Charles Knie ist in Rottweil angekommen und hat eine neue Show mitgebracht. Am Mittwoch geht es los.
Am Dienstagmorgen kommt die große Zirkusfamilie auf dem Festplatz am Stadion an. 46 Sattelauflieger, 15 Lkws und 40 Wohnwagen parken in dieser Woche auf dem Platz, bis zum Nachmittag bauen rund 55 Mitarbeiter das riesige Zelt auf. Unschwer zu erkennen: der Zirkus Charles Knie hat seinen Weg von Horb, wo er zuletzt auftrat, in das allseits bekannte Rottweil gefunden.