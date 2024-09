Zirkus Alessio in Donaueschingen: Eine zauberhafte Taufe mitten in der Manege

Eine zauberhafte Taufe mitten in der Manege

Zirkus Alessio in Donaueschingen

1 Im Zirkuszelt Alessio in Donaueschingen wird die kleine Aneysha Geneve Maria getauft: Pate Christian Walliser (von links), Mutter Carina Maria, Patin Tina Kaiser, Papa Jan Walliser, Patin Emely Herr und Zirkuspfarrer Sascha Elinghaus. Foto: Silvia Bächle

Auf der Gerbewies in Donaueschingen gab es jüngst ein besonderes Fest: Die vierjährige Aneysha Geneve Maria wurde dort mitten im Zirkus von Zirkus-Pfarrer Christian Walliser getauft. Die Taufe hatte dabei Seltenheitswert.









Link kopiert



Eine Taufe ist für jede Familie ein besonderes Ereignis, doch eine Zirkustaufe setzt dem Ganzen noch ein Krönchen auf. So auch, als in der geschmückten Zirkusarena des Zirkus Alessio in Donaueschingen auf der Gerbewies die kleine Aneysha Geneve Maria von Zirkuspfarrer Sascha Ellinghaus getauft wurde.