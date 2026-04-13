Bauschutt sorgt für Abfallmassen, dabei kann man vieles erneut nutzen - so steht es in einem neuen Umweltgutachten. Der Umweltminister und die Bauministerin zeigen sich offen.
Berlin - Bei Bauvorhaben des Bundes sollen nach dem Willen von Umweltminister Carsten Schneider künftig recycelte Baustoffe Vorrang haben. Das gelte auch für die Bahn oder die Autobahngesellschaft, die in den nächsten Jahren viele Milliarden Euro verbauen würden, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Diese "Bevorzugungspflicht für Sekundärrohstoffe" sei allerdings noch nicht Konsens in der Bundesregierung, räumte Schneider ein. "Ich arbeite daran."