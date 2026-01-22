Zinzendorfschulen Königsfeld: Lernen mit neuem Format

Lernexpedition an den beruflichen Zinzendorfgymnasien: Schülerinnen und Schüler wachsen beim Deeper Learning über sich hinaus Königsfeld: mehr als reines Auswendiglernen.
Warum sind Konzertflügel der Firma Steinway & Sons so teuer? Wie beeinflusst Social Media unser Denken? Woher stammt die Klöppeltechnik? Was verrät ein Zimmer über die Persönlichkeit seines Bewohners – und wodurch entwickelt sich jemand zum Psychopathen? Eine Woche lang setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Eingangsklassen des beruflichen Zinzendorfgymnasiums intensiv mit einer selbst gewählten Leitfrage auseinander.