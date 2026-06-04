Zinzendorfschulen Königsfeld: Angehende Erzieherinnen sammeln Erfahrungen im Ausland

Zwei Auszubildende der Zinzendorfschulen in Königsfeld sammelten im europäischen Ausland Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft als Erzieherinnen.
Während der Ausbildung ein halbes Jahr ins Ausland gehen, ohne Zeitverlust und Geldsorgen? Das ist für die angehenden Erzieher und Jugend- und Heimerzieher, die sich an den Zinzendorfschulen ausbilden lassen, kein Problem. Das Königsfelder Schulwerk bietet laut Mitteilung als einzige Fachschule in der Region die Möglichkeit, Praxiserfahrungen im europäischen Ausland zu sammeln.