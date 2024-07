Zum neuen Schuljahr gibt es an den Zinzendorfschulen in Königsfeld einige personelle Wechsel. Denn viele Mitarbeiter und Lehrer verlassen ihre Ämter, darunter auch Michael Sauer, der Leiter der Beruflichen Gymnasien.

Der Start in die Sommerferien bedeutete an den Königsfelder Zinzendorfschulen auch: Abschied nehmen. Denn Mitarbeiter des Schulwerks, die zwischen zehn Monaten und 43 Jahren an den Zinzendorfschulen arbeiteten, wurden verabschiedet.

Die einen gehen in den Ruhestand, die andern neuen Herausforderungen entgegen. Einige wurden verabschiedet, bleiben aber trotzdem an den Zinzendorfschulen, andere waren krank und dank Digitalisierung trotzdem dabei.

„Mein halbes Leben habe ich hier verbracht“, rechnete Roland Kyburz vor, der 33 Jahre Deutsch und Sport unterrichtete. Er erinnerte sich an seine Anfangszeit, in der es kaum freie Lehrerstellen gab, und zeigte sich froh darüber, zufällig an den Zinzendorfschulen gelandet zu sein. Angelika Weisser, Hauswirtschaftsleiterin des Bereichs Mönchweilerstraße und Dienstälteste der frisch gebackenen Ruheständler, sieht die Zinzendorfschulen als ihre berufliche Heimat – „und Heimat ist, wo man sich wohl fühlt.“

Ein Blumenstrauß wird virtuell überreicht

Auch der Diplom-Mathematiker Malte Müller hat drei Jahrzehnte lang Mathematik und Physik unterrichtet, wobei er oft mit seinen historischen Fahrzeugen zur Schule kam.

Gabriele Jerke hatte in 28 Jahren an so gut wie jeder Schulart der Zinzendorfschulen unterrichtet und als Erzieherin einst auch das Haus Christian Renatus mit 40 Internatsschülerinnen geleitet. Mit Anna Gina Prescha wurde die Kollegin verabschiedet, die vor 22 Jahren das Spanisch-Profil am Gymnasium zum Leben erweckte.

Aus Krankheitsgründen konnte Andrea Ebel, die an den Fachschulen unterrichtete, ihrer Verabschiedung nach knapp zehn Jahren nicht persönlich beiwohnen, sie war jedoch virtuell zugeschaltet. Auch Thomas Kreihe wurde in Abwesenheit verabschiedet. Er unterrichtete 33 Jahre lang an den Zinzendorfschulen.

Auch Lehrerinnen verabschieden sich

Die letzten zwei Jahre vor ihrem Ruhestand hatte Regina Dietrich in der Küche und Hauswirtschaft eine Aufgabe gefunden, nachdem das Unternehmen, bei dem sie 40 Jahre lang tätig war, in die Insolvenz ging.

Woanders werden demnächst die Erzieherinnen Marion Khamart, Marion Dick und Sandra Šaj ihre Leidenschaft zum Beruf ausüben. Marion Dick hatte fast vier Jahre lang das Erdmuth-Dorotheen-Haus geleitet. Yao Adolphe N’Guessan verlässt die Schule, um zu promovieren. Auch die Lehrerinnen Sina Kohl, Birgit Brommer-Grießinger, Beatrice Heckenberger, Maria König-Römhild und Joana Leidig sowie die FSJlerin Xenia Baumann verlassen lange vor ihrem Ruhestand die Zinzendorfschulen.

Michael Sauer gibt Amt als Leiter ab

Und auch der Leiter der beruflichen Gymnasien, Michael Sauer, gibt dieses Amt ab, bleibt dem Schulwerk jedoch als Lehrer erhalten. Zum Abschluss ließen alle gemeinsam den Nachmittag bei einem Grillfest im Park des Erdmuth-Dorotheen-Hauses ausklingen.