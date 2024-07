Sie haben es geschafft: Auch die Absolventinnen und Absolventen der Realschule und der Berufsfachschule der Zinzendorfschulen haben nun ihre Mittlere Reife in der Tasche.

Mit einem festlich-heiteren Gottesdienst wurden die Absolventen der Realschule und der Berufsfachschule der Zinzendorfschulen in ihre Zukunft entlassen.

Mit einem Experiment verdeutlichte ihnen Religionslehrer Sascha Bumb, dass der Wert eines Menschen stets der gleiche bleibt – egal, von welchen Krisen er geschüttelt wird. Die Realschüler, die sechs Jahre lang gemeinsam in Königsfeld lernten und Freundschaften knüpften, zeigten mit einem Bilderreigen, wie sie diese Zeit verbracht hatten – von ihrem ersten Schultag als Fünftklässler bis zu verschiedenen Klassenfahrten und anderen Erlebnissen.

„Wir gratulieren zum Etappenziel auf dem Weg in die Zukunft“, sagte der Leiter der beiden Schularten, die zur mittleren Reife führen, Helmut Hertnagel, bevor es an die Verleihung der Preise ging. Er hoffe, dass sie gute Erinnerungen mitnehmen.

An der Realschule wurde Flora Bibic der Preis des Elternbeirats für besonderes Engagement im Schulwerk verliehen. Dass der wohlverdient war, bewies sie am Ende der Feier, als sie zusammen mit Mitschülern gerahmte Klassenfotos an ihre Lehrer verteilte.

Viele Preise verliehen

Für die beste Jahresleistung wurde Jonathan Huschenbeth ausgezeichnet. Außerdem bekam er gemeinsam mit Julian Christen und Jan Sutermeister den von der EGT gestifteten Technik-Preis. Auch im Fach AES hat das Triberger Energieunternehmen einen Preis gestiftet. Dieser ging an Anne Kammerer.

An der Berufsfachschule wurde Leopold Blum von den Freunden und Förderern der Zinzendorfschulen für sein Engagement im Schulwerk ausgezeichnet. Hannah Schwind hatte sich mit der besten Jahresleistung hervorgetan, ebenso bekommt sie die Amos-Comenius-Medaille und den Sozialpreis des Elternbeirats.

Die Absolventen

Die Realschule in Königsfeld abgeschlossen haben Flora Bibic, Nelson Böhner, Leon Braun, Daniel Butschnew, Julian Christen, Kerron Keno Fastudo Kopp, Lea-Marie Hug, Jonathan Huschenbeth, Marina Irion, Vanessa Joos, Anne Kammerer, David Christoph Langer, Leonie Niedworok, Elias Sailer, Alexander Schenk, Pia Seewald, Leonie Semmler, Jan Sutermeister, Alina Titov, Bijan Wahsner und Janec Westphal.

Ihren Abschluss an der Berufsfachschule haben Lena Fehrenbach, Hannah Gschwind, Alexandra Haas, Siara Voßler, Leopold Blum, Yasin Erci, Nick Häringer und Christian Hinkel geschafft.