Zinserhöhung – was bedeutet das für Sparer?

1 Zinsen werden in einem Sparbuch ausgewiesen. Die EZB hat den Leitzins leicht angehoben. Foto: Berg

Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt die Leitzinsen an. Was bedeutet das für den privaten Sparer? Der Schwarzwälder Bote hat bei den Kreditinstituten im Kreis nachgefragt.















Zollernalbkreis - "Die Erhöhung des Leitzinses ist ein längst überfälliger Schritt der EZB, um die Geldwertstabilität des Euros zu erhalten und der ausufernden Inflation entgegenzuwirken", sagt Markus Schmid, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Zollernalb. Allerdings komme diese Maßnahme zu einem Zeitpunkt, in der sich die Wirtschaft – durch die Corona-Pandemie und den Geschehnissen in der Ukraine – noch in einem unsicheren Umfeld befinde.