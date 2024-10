1 Die Stadtschreiberin Anaïs Clerc. Foto: Frank

Eine szenische Lesung mit Texten der Stadtschreiberin Anaïs Clerc im Zimmertheater gibt es am Sonntag, 3. November.









Ihr Stück „Faulender Mond“ wurde erst vor wenigen Tagen am Stadttheater Gießen uraufgeführt. Am 3. November ab 19 Uhr wird Anaïs Clerc dem Rottweiler Publikum Einblicke in ihre Theaterarbeit geben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.